В Вологде засекли фальшивку

31 Авг. 22:13 2019-08-31T22:13:48+03:00

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Купюру номиналом в 1000 рублей распознали в одном из банков Вологды как фальшивую. Полицейская экспертиза подтвердила факт подделки банкноты. Следователи уже выясняют, как могла ненастоящая купюра выйти в оборот.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». "Художнику" грозит до 15 лет лишения. Специалисты же напоминают вологжанам, что при обнаружении подозрительной бумажки необходимо обратиться в полицию, а не пытаться сбыть банкноту.

ИСТОЧНИК KP.RU