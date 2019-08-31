2019-08-31T22:13:48+03:00
Происшествия

В Вологде засекли фальшивку

Фальшивый "косарь" обнаружили в банке на улице Благовещенской
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Купюру номиналом в 1000 рублей распознали в одном из банков Вологды как фальшивую. Полицейская экспертиза подтвердила факт подделки банкноты. Следователи уже выясняют, как могла ненастоящая купюра выйти в оборот.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». "Художнику" грозит до 15 лет лишения. Специалисты же напоминают вологжанам, что при обнаружении подозрительной бумажки необходимо обратиться в полицию, а не пытаться сбыть банкноту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24