Вологжанам могут снизить налоги на бизнес

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-31T20:05:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Большая встреча Олега Кувшинникова с представителями вологодского делового сообщества прошла в Череповце. Бизнесмены обсудили возможность снижения налоговой нагрузки. Теперь экономический блок областного правительства проработает 7 возможных льготных направлений.

Предлагается льгота по налогу на имущество для объектов историко-культурного наследия регионального значения; льготы по поддержке народно-художественных промыслов; льготы по налогу на имущество и земельному налогу для предпринимателей, реализующих проекты в производственной, социально-культурной и иной деятельности по развитию территорий. Возможно снижение минимального порога для инвестиций в модернизацию производства для предоставления льгот по налогу на имущество; на 2020 год могут продлить действие пониженных ставок по налогу на имущество для организаций, применяющих специальные налоговые режимы; освободить от налогообложения объекты недвижимости, находящиеся за пределами территорий городских округов и районных центров, площадью до 200 кв.м. Правительство может снизить ставки по УСН для организаций и предпринимателей, осуществляющих перспективные виды деятельности, которые указаны в Стратегии пространственного развития (это 22 направлениях, такие как пищевая промышленность, лесозаготовительные работы, сельское хозяйство, рыбоводство и туризм. Пресс-служба областного правительства сообщает, что все предложения будут подготовлены до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU