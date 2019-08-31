Ищут пострадавших от недобросовестной турфирмы Череповца
Пока выявили 90 человек, которым сорвали отпуск. Общая сумма ущерба 1 миллион рублей
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Полиция Вологодской области и следственное управление УМВД по Череповцу разыскивают потерпевших от недобросовестной череповецкой турфирмы ООО "Автотур". Сотрудники компании не выполнили свои обязательства перед клиентами, в результате чего у людей сорвались отпуска. Сейчас выявлено более 90 пострадавших. Ущерб оценивают в 1 000 000 рублей.
Тех, кто пострадал от действий фирмы, просят обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU