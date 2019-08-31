2019-08-31T13:41:24+03:00
Происшествия

Ищут пострадавших от недобросовестной турфирмы Череповца

Пока выявили 90 человек, которым сорвали отпуск. Общая сумма ущерба 1 миллион рублей
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Вологодской области и следственное управление УМВД по Череповцу разыскивают потерпевших от недобросовестной череповецкой турфирмы ООО "Автотур". Сотрудники компании не выполнили свои обязательства перед клиентами, в результате чего у людей сорвались отпуска. Сейчас выявлено более 90 пострадавших. Ущерб оценивают в 1 000 000 рублей.

Тех, кто пострадал от действий фирмы, просят обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде инспекторы ДПС провели рейд
В центре Вологды в ДТП пострадал ребенок
Клещи отступились от Вологодчины
В Череповце можно получить биометрический паспорт
Весь сентябрь в Усадьбе Брянчаниновых идет культпрограмма
Пенсионерку обманули на 1,5 миллиона по телефону
В Никольске строят дом для детей-сирот
В Вологде библиотеки организовали праздники для юных читателей
В Череповце фирма обманула 2000 школьников с формой
В Вологде пройдет XXII фестиваль поэзии и музыки Рубцовская осень
В Грязовце отец с сыном напали на инспектора ДПС
Под Великим Устюгом подросток угнал автомобиль и скрывался от полиции
Вологжане сдали медвежат в приют
В Вологодской области разбились дети на мотоциклах
У вологжан нашли вшей
Школьникам Вологды теперь доступны типографские станки и индукционные плиты
В Кириллове построили эталонный стадион
Вологжанам могут снизить налоги на бизнес
Два вологжанина открыли частную ферму