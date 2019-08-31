Вологжанка получила 295 тысяч по страховке за смерть мужа

СЕГОДНЯ 00:02 2019-08-31T00:02:15+03:00

Всего в 2019 году родственникам вологжан выплатили 20 миллионов рублей

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В России, если застрахованное лицо не доживает до своей пенсии, то правопреемники получают деньги за него. Так отделение Пенсионного фонда по Вологодской области выплатило в этом году уже 20 миллионов рублей, максимальная сумма осталась вдове - 395 000 рублей.

Правопреемников гражданин сам определяет при жизни, либо деньги уходят родственникам в особом порядке, сообщают в пресс-службе ОПФ. Для передачи прав необходимо написать заявление в территориальном органе ПФР или в негосударственной пенсионном фонде, если накопительная часть пенсии формируется там.

ИСТОЧНИК KP.RU