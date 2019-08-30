На границе Вологодской и Ленинградской областей нашли оружие и тела красноармейцев

30 Авг. 23:37 2019-08-30T23:37:03+03:00

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В минувший четверг командир поискового отряда Оштинский рубеж обнаружил страшную находку. В лесу у села Ошта в Вытегорском районе нашли артиллерийский снаряд, 2 минометных мины, 5 трубчатых мин, 14 гранат РГД-33, 3 запала от гранат, 1 запал от трубчатой мины, 445 патронов калибра 7,62 и 2 фрагмента винтовок. Все времен Великой отечественной войны. Рядом лежали останки 25 красноармейцев.

Полицейские круглосуточно охраняют страшную находку. ОМОН Вологодской области вызвали для обезвреживания снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU