2019-08-30T23:37:03+03:00
Происшествия

На границе Вологодской и Ленинградской областей нашли оружие и тела красноармейцев

Крупный клад оружия времен ВОВ и останки тел солдат обнаружили в лесу
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В минувший четверг командир поискового отряда Оштинский рубеж обнаружил страшную находку. В лесу у села Ошта в Вытегорском районе нашли артиллерийский снаряд, 2 минометных мины, 5 трубчатых мин, 14 гранат РГД-33, 3 запала от гранат, 1 запал от трубчатой мины, 445 патронов калибра 7,62 и 2 фрагмента винтовок. Все времен Великой отечественной войны. Рядом лежали останки 25 красноармейцев.

Полицейские круглосуточно охраняют страшную находку. ОМОН Вологодской области вызвали для обезвреживания снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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