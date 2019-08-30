Молодые вологжане разбились в ДТП под мостом 800-летия Вологды

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-30T14:46:14+03:00

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ДТП с несколькими пострадавшими произошло 29 августа в Вологде под мостом имени 800-летия города. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

ЧП случилось 29 августа вечером - около в 22:35. 21-летний водитель на ВАЗ -21053 не справился с управлением на вираже под мостом. Легковушку вынесло на встречку, там двигался ВАЗ - 2113. Произошло столкновение.

В результате обе машины были разбиты. В аварии пострадали люди.

Травмы получили оба водителя и 19-летняя пассажирка одного из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU