Молодые вологжане разбились в ДТП под мостом 800-летия Вологды
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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ДТП с несколькими пострадавшими произошло 29 августа в Вологде под мостом имени 800-летия города. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.
ЧП случилось 29 августа вечером - около в 22:35. 21-летний водитель на ВАЗ -21053 не справился с управлением на вираже под мостом. Легковушку вынесло на встречку, там двигался ВАЗ - 2113. Произошло столкновение.
В результате обе машины были разбиты. В аварии пострадали люди.
Травмы получили оба водителя и 19-летняя пассажирка одного из автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU