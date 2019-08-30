2019-08-30T14:46:14+03:00
Происшествия

Молодые вологжане разбились в ДТП под мостом 800-летия Вологды

Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

ДТП с несколькими пострадавшими произошло 29 августа в Вологде под мостом имени 800-летия города. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

ЧП случилось 29 августа вечером - около в 22:35. 21-летний водитель на ВАЗ -21053 не справился с управлением на вираже под мостом. Легковушку вынесло на встречку, там двигался ВАЗ - 2113. Произошло столкновение.

В результате обе машины были разбиты. В аварии пострадали люди.

Травмы получили оба водителя и 19-летняя пассажирка одного из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В окрестностях Вологды найден мертвым 41-летний мужчина
В Череповце мужчина убил женщину и спрятал труп на балкон
Туристка, не попавшая в Турцию, сумела вернуть деньги за путевку через суд
Многодетная мать упавшего ребенка пойдет под суд
Снаряд, мины, гранаты и патроны нашли в лесах Вологодской области
В Череповце злоумышленники взорвали баллончик, чтобы взломать банкомат
Вологжанин получил в наследство целый чемодан оружия
В Череповце в областной больнице появилась новая техника
Вологжан продолжают лопушить мошенники
Вологодские полицейские спасли из леса женщину, искавшую убежавшего пса
В Вологде сожгли килограммы неугодной колбасы и сыра
ДТП под Череповцом оставило маленькую вологжанку сиротой
В Вологде на День знаний выступит IOWa
В Вологде в автобусах ПАТП-1 можно расплатиться картой
Ночью в Вологде из горящего дома спасли шестерых
Вологжанин покусился на ногу полицейского
В Череповце можно оплачивать проезд картой
В районы Вологодской области закупили 28 "буханок" для скорой помощи
Череповецкий курильщик спалил общагу
В Вологде подожгли очередную "деревяшку" на набрежной
Банкомат "Сбербанка" не выдал вологжанке 10 тысяч рублей и она подала в суд
Череповчанин судился с "службой помощи призывникам"