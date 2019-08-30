2019-08-30T11:45:41+03:00
Общество

В Череповце в областной больнице появилась новая техника

Система "С- дуга" стоимостью 20 млн рублей приобретена по программе "Здоровье Вологодчины"
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Аппарат уже готов к работе.Аппарат уже готов к работе.
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Для областной больницы №2 приобретена дорогостоящая техника. Речь идёт о рентген-аппарате - системе С-дуга стоимостью 20 миллионов рублей.

Аппарат необходим для визуального контроля различных хирургических вмешательств. Его используют и при диагностике, и во время операций.

В больнице уже есть подобная техника, но одного его не хватало. Аппарат интенсивно используют ежедневно травматалогами, нейрохирургами, рнкологами и эндоскопистов.

Новая система более совершенна, отличается многофункциональностью. Кроме того, она боле компактна.

Как сообщает департамент здравоохранения, система была приобретена рамках программы «Здоровье Вологодчины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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