В Череповце в областной больнице появилась новая техника
Для областной больницы №2 приобретена дорогостоящая техника. Речь идёт о рентген-аппарате - системе С-дуга стоимостью 20 миллионов рублей.
Аппарат необходим для визуального контроля различных хирургических вмешательств. Его используют и при диагностике, и во время операций.
В больнице уже есть подобная техника, но одного его не хватало. Аппарат интенсивно используют ежедневно травматалогами, нейрохирургами, рнкологами и эндоскопистов.
Новая система более совершенна, отличается многофункциональностью. Кроме того, она боле компактна.
Как сообщает департамент здравоохранения, система была приобретена рамках программы «Здоровье Вологодчины».
ИСТОЧНИК KP.RU