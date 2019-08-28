Гендиректор "Северстали" станет мэром Череповца?

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-28T17:40:52+03:00

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Кадровые перестановки ожидают в Череповце: мэр города Елена Авдеева может после губернаторских выборов уйти в сенаторы - она вошла в список кандидатов в члены Совета Федерации от Вологодской области.

Кто может подхватить бразды правления городом металлургов? Версии озвучил портал Gorodche.ru. Елена Авдеева значится второй в списке кандидатур после Николая Тихомирова. Срок сенаторских полномочий его истекает в сентябре 2019 года. Так что она может покинуть пост мэра досрочно, после двух лет работы, и отправиться в Москву. В числе претендентов на ее место Telegram-канал «Вологодской канвой» назвал... Вадима Германова. «В Череповце перебирают наиболее вероятных кандидатов на пост мэра. Говорят, им по традиции будет выходец с «Северстали». Знакомьтесь — Вадим Германов. Пока гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ЧерМК». Другой кандидат, который находится еще выше в «стальной» иерархии - гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев. Как уточняет Gorodche.ru, его вряд ли отпустит владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Но исключать такой вариант нельзя. Среди других возможных кандидатов — директор по производству чугуна (доменный цех) того же дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов. В последнее время он зачастил появляться на публичных мероприятиях именно города. И, конечно, женщину, успешно тянувшую лямку мэра может заменить женщина - Маргарита Полунина, заместитель мэра Череповца по общим вопросам. Другие заместители мэра Дмитрий Лавров и Артем Дмитриев, хоть и выходцы с «Северстали», новички в мэрии, так что и утверждение кого-то из них пока маловероятно. Называется и еще одно имя — глава администрации Череповецкого района Александр Сергушев, бывший вице-мэр Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU