В Вологоде иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
ЧП случилось на пешеходном переходе
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ДТП произошло 22 августа около девяти часов вечера в Вологде.
У дома №144 на улице Ленинградской был сбит велосипедист.
Подросток пересекал на велосипеде, не спешившись, дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его сбила иномарка.
За рулем "Рено Дастер" находился 40-летний мужчина.
Подросток получил травмы и сейчас лечится амбулаторно, сообщает ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.
ИСТОЧНИК KP.RU