В Вологоде иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-23T15:44:11+03:00

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ДТП произошло 22 августа около девяти часов вечера в Вологде.

У дома №144 на улице Ленинградской был сбит велосипедист.

Подросток пересекал на велосипеде, не спешившись, дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его сбила иномарка.

За рулем "Рено Дастер" находился 40-летний мужчина.

Подросток получил травмы и сейчас лечится амбулаторно, сообщает ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU