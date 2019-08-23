2019-08-23T15:44:11+03:00
Происшествия

В Вологоде иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

ЧП случилось на пешеходном переходе
Иван Чухнин
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ДТП произошло 22 августа около девяти часов вечера в Вологде.

У дома №144 на улице Ленинградской был сбит велосипедист.

Подросток пересекал на велосипеде, не спешившись, дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его сбила иномарка.

За рулем "Рено Дастер" находился 40-летний мужчина.

Подросток получил травмы и сейчас лечится амбулаторно, сообщает ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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