Вологжанка попала под статью за уничтожение рассады капусты

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-23T11:21:05+03:00

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Соседка под покровом ночи уничтожила у мужчины рассаду капусты. Она пошла под суд.

Ссора двух соседей из Липина Бора привела одного из них на скамью подсудимых.

Сосед обнаружил, что его посадки раззорены. В начале лета местная жительница ночью проникла на соседский участок и вырвала рассаду капусты.

Потерпевший оценил ущерб в сто пятьдесят рублей и обратился в суд. Женщина на рассмотрение административного дела не явилась.

Суд признал ее виновной в умышленном уничтожении чужого имущества и назначили штраф в триста рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Теперь потерпевший через суд будет взыскивать причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU