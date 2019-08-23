Вологжанка попала под статью за уничтожение рассады капусты
Соседка под покровом ночи уничтожила у мужчины рассаду капусты. Она пошла под суд.
Ссора двух соседей из Липина Бора привела одного из них на скамью подсудимых.
Сосед обнаружил, что его посадки раззорены. В начале лета местная жительница ночью проникла на соседский участок и вырвала рассаду капусты.
Потерпевший оценил ущерб в сто пятьдесят рублей и обратился в суд. Женщина на рассмотрение административного дела не явилась.
Суд признал ее виновной в умышленном уничтожении чужого имущества и назначили штраф в триста рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Теперь потерпевший через суд будет взыскивать причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU