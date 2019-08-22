В Москве на Арбате открылся вологодский магазин
В Москве на Арбате открылся магазин с вологодскими товарами. Там продаются и продукты, и кружева, и изделия народных промыслов.
Фирма «Надежда», «Волтри», кружевная фирма «Снежинка», Великоустюгский завод «Северная чернь», Вологодский молочный комбинат, кондитерские фабрики из Вологды и Шексны - все они представили в магазине свою продукцию.
Они - участники давно зарекомендовавшего себя проекта «Настоящий Вологодский продукт», который расширяет сеть специализированных магазинов вологодских продуктов по всей стране.
В новом московском магазине широко представлены изделия вологодских мастеров по художественной отработке дерева, берестоплетению, ткачеству и вышивке.
ИСТОЧНИК KP.RU