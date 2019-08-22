2019-08-22T12:02:26+03:00
Общество

Архитекторы начали обсуждать варианты освещения набережной Вологды

Набережную собираются сделать функциональнойй в любое время года
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Варианты освещения набережной Вологды в ходе благоустройства начали обсуждать архитекторы.

В заседании за круглым столом собрались архитекторы проектной группы «Ярус», рабочей группы по благоустройству набережной, а также эксперты в сфере наружного освещения, представляющие одну из компаний города Казани.

Рассматривались варианты освещения набережной исходя из концепции благоустройства и предложений вологжан.

В частности, в ходе третьего воркшопа проектная группа «Ярус» представила 3D-визуализации участка набережной от Красного моста до березовой рощи в качестве примера общей концепции.

Проект предусматривают сделать набережную трёхъярусной.

Это позволит предусмотреть различные активности: вело- и беговые дорожки, смотровую площадку, игровую площадку для детей, плавучую сцену, спуски к воде, зеленую аллею и так далее. Разноуровневый вариант подходит для круглогодичного использования набережной.

«Наша компания принимала участие в реализации проектов наружного освещения в Нижнем Новгороде, Светлогорске, Набережных Челнах. Но проект, который разрабатывает «Ярус», крупный, очень интересный и отличается от того, что я видел раньше. Интересная идея с точки зрения подъема уровня воды: нижний ярус, средний и верхний. Было бы интересно поработать в рамках этого проекта. Учитывая наш опыт работы, мы можем предложить несколько вариантов решений по освещению набережной», - поделился впечатлениями от встречи руководитель Департамента регионального развития ООО «Ледел» Айнур Ильясов (Татария).

Архитектор, руководитель проектной группы «Ярус» Егор Збаранский сообщил: «Мы показали свое проектное предложение, получили серию рекомендаций, как лучше работать в плане освещения набережной. Сейчас речь идет о проработке более детальных предложений по проекту освещения. Идеи нам понравились, как и оборудование с точки зрения технических характеристик: экономичное, антивандальное, многофункциональное. По поводу деталей дизайна и погружения в среду должны уже работать светотехники в команде с архитекторами».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодском районе ребенок упал со второго этажа коттеджа
Вертолёт, упавший в реку Суду, вытащили на берег
В Москве на Арбате открылся вологодский магазин
Юный вологжанин изнасиловал 11-летнюю школьницу
Женщину поймали с поддельными правами на проселочной дороге под Череповцом
Из-за вечернего концерта 23 августа ограничат движение в центре Воологды
154 светильника монтируют в микрорайоне Щеглино
В Вологде начались работы на подъезде к будущему Некрасовскому мосту
Энергетики работают над возобновлением электроснабжения в районе крушения вертолета
Стало известно имя погибшего в Волгодской области пилота
Вертолет упал в реку в Вологодской области
Фестиваль "Рок на реке" пройдет 23 августа в Вологде
Появилось видео страшного ДТП: микроавтобус буквально крутит на мокрой дороге
ВАЗ врезался в грузовик, "Опель" и в дерево
В Шексне полностью сгорел грузовик
Руководитель вывела деньги из оборота, чтобы не платить налоги
Массовая авария с маршруткой произошла на автодороге Череповец-Белозерск
В Вологде разыскивают вора по фото
В Белозерске полторы недели частная скважина топит соседние дома
В Череповце пьяный сторож угнал дорожный каток и катался по дворам
В Череповце будут судить банду детей-автоугонщиков