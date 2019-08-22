Архитекторы начали обсуждать варианты освещения набережной Вологды

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-22T12:02:26+03:00

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Варианты освещения набережной Вологды в ходе благоустройства начали обсуждать архитекторы.

В заседании за круглым столом собрались архитекторы проектной группы «Ярус», рабочей группы по благоустройству набережной, а также эксперты в сфере наружного освещения, представляющие одну из компаний города Казани.

Рассматривались варианты освещения набережной исходя из концепции благоустройства и предложений вологжан.

В частности, в ходе третьего воркшопа проектная группа «Ярус» представила 3D-визуализации участка набережной от Красного моста до березовой рощи в качестве примера общей концепции.

Проект предусматривают сделать набережную трёхъярусной.

Это позволит предусмотреть различные активности: вело- и беговые дорожки, смотровую площадку, игровую площадку для детей, плавучую сцену, спуски к воде, зеленую аллею и так далее. Разноуровневый вариант подходит для круглогодичного использования набережной.

«Наша компания принимала участие в реализации проектов наружного освещения в Нижнем Новгороде, Светлогорске, Набережных Челнах. Но проект, который разрабатывает «Ярус», крупный, очень интересный и отличается от того, что я видел раньше. Интересная идея с точки зрения подъема уровня воды: нижний ярус, средний и верхний. Было бы интересно поработать в рамках этого проекта. Учитывая наш опыт работы, мы можем предложить несколько вариантов решений по освещению набережной», - поделился впечатлениями от встречи руководитель Департамента регионального развития ООО «Ледел» Айнур Ильясов (Татария).

Архитектор, руководитель проектной группы «Ярус» Егор Збаранский сообщил: «Мы показали свое проектное предложение, получили серию рекомендаций, как лучше работать в плане освещения набережной. Сейчас речь идет о проработке более детальных предложений по проекту освещения. Идеи нам понравились, как и оборудование с точки зрения технических характеристик: экономичное, антивандальное, многофункциональное. По поводу деталей дизайна и погружения в среду должны уже работать светотехники в команде с архитекторами».

ИСТОЧНИК KP.RU