Энергетики работают над возобновлением электроснабжения в районе крушения вертолета

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-21T19:15:15+03:00

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Как сообщает официальный сайт МРСК Северо-Запада, работники «Вологдаэнерго» производит оперативные переключения для восстановления электроснабжения потребителей Череповецкого района, которое было нарушено вертолетом.

В результате повреждены высоковольтные линии 110 кВ «Суда-1» и «Суда-2» Около 2 тысяч человек в 22 населенных пунктах остались без электричества.

На месте работают 3 бригады - 8 человек и 4 единицы техники.

Для возможности проведения водолазных работ линия была обесточена. Планируется, что электроснабжение восстановят в ближайшие два часа по резервной схеме.

Как сообщает сайт "КП"- Вологда", ЧП случилось 21 августа, в районе деревни Сойволовская Череповецкого района.

По информации главы Нелазского сельского поселения Александра Родькина, двухместный вертолет упал в реку Суда. Он ушел на дно в 10-15 метрах от берега.

Найден пилот - погиб топ-менеджер Череповецкой дорожной организации Евгений Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU