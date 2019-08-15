2019-08-15T14:31:32+03:00
Происшествия

Появились фотографии ДТП в Череповецком районе

Там пострадали женщина и ребенок
Иван Чухнин
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В аварии разбито четыре автомобиля.В аварии разбито четыре автомобиля.
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В социальной сети появились фотографии ДТП, произошедшие вечером 8 августа 2019.

На 398 км трассы Сергиев Посад - Череповец не смогли разъехаться две иномарки. Пострадали женщина и ребенок.

Как выяснилось, ДТП случилось в 19:45. Житель Череповецкого района, мужчина 53 лет на автомобиле «Фольксваген Туарег» начал поворот налево. При этом он не включил заблаговременно указатель поворота.

В этот момент колонну автомобилей, в котором шел "Фольксваген", обгоняла «Ауди» под управлением череповчанина 36 лет.

В результате призошло столкновение, «Ауди» вылетела на отбойник. В иномарке пострадали пассажирка - череповчанка 35 лет, и 6-летний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сидении справа. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности с использованием детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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