В Вологодской области начали ремонт трассы Сокол - Вожега

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-05T12:07:29+03:00

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В Вологодской области стартовал ремонт дороги, связывающей Сокол, Харовск и Вожегу.

Всего приведут в порядок 132 километра автодороги.

Работы стартовали на границе Сокольского и Харовского районов. До конца октября планируется отремонтировать участок протяженностью 4,3 км от деревни Бурцево в направлении Сокола.

Конкурс на проведение работ выиграло ПАО «Вологодавтодор».

Специалисты начали выбирать из основания дороги пучинистые и слабые грунты. Затем заменят верхний слой дорожного покрытия.

В рамках заключенного трехлетнего контракта ремонт автодороги планируется провести в границах Сокольского района. В 2020 году отремонтируют 11,5 км, в 2021 году еще 26,4 км. Также параллельно будет заключен контракт на ремонт участка в Харовском районе, протяженностью 68,6 км, и в Вожегодском районе на участке 21,9 км.

То есть работы продлятся три года. Всего будет потрачено более 1,6 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU