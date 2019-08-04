2019-08-04T12:51:25+03:00
Экономика

В Вологде продавалось поддельное автомобильное масло

Было изъято 124 литра смазочного материала
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В Вологде был проведен рейд по торговым точкам в поисках контрафакта.

В крупном торговом центре на улице Ленинградской продавалось автомобильное масло с признаками подделки.

Торговая точка не смогла предоставить документы, подтверждающие качество реализуемого товара.

Между тем, при использовании контрафакта автовладельцы рискуют исправностью важнейших узлов дорогостоящей техники. .

Сотрудники полиции изъяли 124 литра товара. По данному факту возбуждено административное производство, об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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