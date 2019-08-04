В Вологде продавалось поддельное автомобильное масло
Было изъято 124 литра смазочного материала
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В Вологде был проведен рейд по торговым точкам в поисках контрафакта.
В крупном торговом центре на улице Ленинградской продавалось автомобильное масло с признаками подделки.
Торговая точка не смогла предоставить документы, подтверждающие качество реализуемого товара.
Между тем, при использовании контрафакта автовладельцы рискуют исправностью важнейших узлов дорогостоящей техники. .
Сотрудники полиции изъяли 124 литра товара. По данному факту возбуждено административное производство, об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU