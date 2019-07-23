Переход на цифровое вещание вологжанам оплатят

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-23T09:57:11+03:00

Но не всем

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Вологжанам компенсируют покупку оборудования для перехода на цифровое телевидение.

Но не всем. Такое право имеют малоимущие граждане, инвалиды по слуху, а также инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Установлены размеры компенсации: : • до 1000 рублей - для граждан, проживающих в зоне охвата цифрового телевещания (компенсация за покупку цифровой приставки); • до 4500 рублей - для граждан, проживающих вне зоны охвата цифрового телевещания (компенсация за покупку комплекта спутникового телевидения).

Обратиться за компенсацией можно будет в Центр социальных выплат по месту жительства после 1 октября 2019 года.

При себе необходимо иметь товарный чек на приобретение оборудования.

Напомним, в Вологодской области с 14 октября 2019 года будет отключено аналоговое вещание.

Для просмотра цифрового необходимо иметь специальную приставку (внимание, современные телевизоры имеют встроенное приспособление, покупать не надо).

Во всех муниципалитетах работают волонтеры, помогающие настраивать оборудование.

Проконсультироваться по вопросам перехода на цифровое телевещание можно по телефону - 8 (8172) 230-235.

ИСТОЧНИК KP.RU