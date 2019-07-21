Родители настаивают на эксгумации тела вологодского подростка

21 Июль 18:09 2019-07-21T18:10:17+03:00

Они не верят в его самоубийство

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Отец подростка старается найти убийц его сына, несмотря на заявление полиции о самоубийстве мальчика. Об этом сообщает портал Провинция.ру

ЧП случилось 26 марта 2019 года. Студента нашли мертвым - висящим на опоре моста через Сухону в Великом Устюге на черно-белых шнурках.

Отец запечатлел ссадины на теле и утверждает, что перед смертью юноша был жестоко избит: об этом свидетельствуют синяки и гематомы на лице, на шее и ухе, переломы костей.

Полиция заверяет, что травмы возникли из-за неаккуратного обращения с трупом: когда шнурки перерезали, тело упало на землю с высоты.

Родители считают, что сына вызвали из общежития, посадили в машину и казнили на мосту.

Не было найдено ни предсмертной записки, ни свидетелей произошедшего. А недавно родители дали согласие на эксгумацию тела. Уголовное дело будет расследоваться дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU