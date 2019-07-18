Два молодых человека угнали автомобиль в Вологодской области

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-18T17:30:48+03:00

Один из них был несовершеннолетним

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В Грязовецком районе 18-летний молодой человек, житель поселка Вохтога, обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Ночью 10 мая, выпив, старший товарищ предложил 15-летнему подростку угнать автомобиль. На нем он пообещал довезти его до дома в поселке Вохтога. Подросток на предложение согласился.

На угнанном из хутора Глубокое авто они поехали кататься. Но, встретив на одной из дорог автомашину полицейских, подростки свернули с пути и бросили транспорт в поле.

Угнанная автомашина была найдена, угонщики установлены.

Как оказалось, старший товарищ уже привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу. Поэтому его сразу заключили под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Как соообщает СК РФ, вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с ограничением свободы либо без такового.

А угон группой лиц по предварительному сговору

- штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами,

либо лишением свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU