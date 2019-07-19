2019-07-19T10:39:42+03:00
Общество

Полицейский спас семью из огня в Череповецком районе

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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Губернатор области наградил полицейского Михаила Мартынова. Он, сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Череповецкому району, спас из огня семью из трех человек, в том числе маленького ребенка.

Рано утром, 14 мая, патрулируя деревню Курилово, полицейский заметил густой дым. Горела пристройка к жилому дому. Михаил разбудил хозяев и помог им выйти на улицу.

После этого организовал тушение пожара: дом был обесточен, газовые баллоны вынесены на улицу. Удалось спасти часть имущества и домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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