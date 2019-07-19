Полицейский спас семью из огня в Череповецком районе
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:
Губернатор области наградил полицейского Михаила Мартынова. Он, сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Череповецкому району, спас из огня семью из трех человек, в том числе маленького ребенка.
Рано утром, 14 мая, патрулируя деревню Курилово, полицейский заметил густой дым. Горела пристройка к жилому дому. Михаил разбудил хозяев и помог им выйти на улицу.
После этого организовал тушение пожара: дом был обесточен, газовые баллоны вынесены на улицу. Удалось спасти часть имущества и домашних животных.
ИСТОЧНИК KP.RU