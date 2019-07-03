Череповчанин выкрасил свои жигули в дизайн пачки соды

3 Июль 23:26 2019-07-03T23:27:09+03:00

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Череповчанин Артем Сизяев выиграл в номиниции "За стиль" на московском фестивале боевой классики 500 тысяч "Жигулей". Мужчина решил выделится и покрасить свой Жигуль под пачку соды. По его словам, покраска обошлась в 40 000 рублей, а внимания получает очень много. Идею дизайна нашли в сети, а потом реализовали вместе с другом. Если найдут спонсоров, то планируют сделать еще несколько креативных проектов. В соцсети ВКонтакте разместили видео с уникальной машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU