Работы по озеленению Череповца за 16 миллионов рублей оказались не выполнены
Подрядчик из Подмосковья сорвал сроки озеленения Череповца.
Качество работ по озеленению города было раскритиковано Мэром города.
Напомним, контракт на работы выиграла компания «АгроРост» из Московской области. Стоимость озеленения - 16 миллионов рублей. Срок окончания работ- 21 июня.
Однако сроки оказались сорванными.
Всего планировалось высадить 390 тысяч цветов: в ящиках вдоль дорог, на клумбах, в вазонах и вертикальных конструкциях. Однако красоты череповчане так и не дождались.
Кое -где работы даже не начались. Часть цветов погибли - озеленители ссылаются на жаркую погоду.
- Мы не отказываемся ваш город озеленять. Погода наладилась, обещаю, что все посадки завершим до 1 июля, — заверил Борис Зенков, гендиректор компании «АгроРост».
А пока ни один акт по посадке цветов не подписан. Но выставлено 22 заактированных претензии по клумбам и ящикам.
Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, сейчас подрядчикам необходимо все сделать вновь - иначе работа оплачена не будет. А за нарушение графика работ подрядчику начисляются пени.
- Эта организация впервые работает в Череповце. Мы качеством не удовлетворены. Прорабатываем вопрос по расторжению договора и включению подрядчика в реестр недобросовестных, несмотря на то, что гендиректор пообещал устранить все замечания, - заявила Елена Авдеева.
ИСТОЧНИК KP.RU