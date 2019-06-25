Работы по озеленению Череповца за 16 миллионов рублей оказались не выполнены

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-25T10:21:03+03:00

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Подрядчик из Подмосковья сорвал сроки озеленения Череповца.

Качество работ по озеленению города было раскритиковано Мэром города.

Напомним, контракт на работы выиграла компания «АгроРост» из Московской области. Стоимость озеленения - 16 миллионов рублей. Срок окончания работ- 21 июня.

Однако сроки оказались сорванными.

Всего планировалось высадить 390 тысяч цветов: в ящиках вдоль дорог, на клумбах, в вазонах и вертикальных конструкциях. Однако красоты череповчане так и не дождались.

Кое -где работы даже не начались. Часть цветов погибли - озеленители ссылаются на жаркую погоду.

- Мы не отказываемся ваш город озеленять. Погода наладилась, обещаю, что все посадки завершим до 1 июля, — заверил Борис Зенков, гендиректор компании «АгроРост».

А пока ни один акт по посадке цветов не подписан. Но выставлено 22 заактированных претензии по клумбам и ящикам.

Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, сейчас подрядчикам необходимо все сделать вновь - иначе работа оплачена не будет. А за нарушение графика работ подрядчику начисляются пени.

- Эта организация впервые работает в Череповце. Мы качеством не удовлетворены. Прорабатываем вопрос по расторжению договора и включению подрядчика в реестр недобросовестных, несмотря на то, что гендиректор пообещал устранить все замечания, - заявила Елена Авдеева.

ИСТОЧНИК KP.RU