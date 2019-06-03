Трое череповчан сливали топливо с машин и тракторов

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-03T10:56:27+03:00

Воров поймали - тара для топлива красноречиво говорила о их намерениях. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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На транспортном предприятии выявили недостачу: топливо на предприятии явно уходило "налево". Руководство обратилось в полицию. В заявлении было сказано, что украдено около 800 литров на 30 тысяч рублей. Полицейские вышли на место и сумели вычислить воров. Более того: их поймали с поличным.

Как оказалось, преступная группа состояла из череповчан 1973, 1986 и 1980 г.р.

На протяжении месяца товарищи сливали топливо с транспорта - с автомобилей и тракторов. А затем продавали его по выгодным для покупателей ценам. Вырученные деньги подельники делили между собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья грозит лишением свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU