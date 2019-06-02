Резвый водитель под Череповцом зацепил обочину и врезался в полуприцеп
Все остались живы
Автомобиль врезался в полуприцеп почти под прямым углом.
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ЧП произошло в Череповце.
Как сообщает портал Gorodche.ru в отделе ГИБДД Череповца, ДТП произошло в 13:15 у дома 24 по улице Любецкой.
28-летний водитель двигался на автомобиле «Мазда 6» по улице Любецкой в сторону Октябрьского проспекта.
Водитель зацепил поребрик справа, автоматически резко вывернул руль и ушел влево: автомобиль выскочил на встречку. Там стоял полуприцеп.
Легковой автомобиль разбит, его водитель травмировал ногу.
ИСТОЧНИК KP.RU