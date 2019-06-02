2019-06-02T19:36:56+03:00
Происшествия

Резвый водитель под Череповцом зацепил обочину и врезался в полуприцеп

Все остались живы
Иван Чухнин
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Автомобиль врезался в полуприцеп почти под прямым углом.Автомобиль врезался в полуприцеп почти под прямым углом.
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ЧП произошло в Череповце.

Как сообщает портал Gorodche.ru в отделе ГИБДД Череповца, ДТП произошло в 13:15 у дома 24 по улице Любецкой.

28-летний водитель двигался на автомобиле «Мазда 6» по улице Любецкой в сторону Октябрьского проспекта.

Водитель зацепил поребрик справа, автоматически резко вывернул руль и ушел влево: автомобиль выскочил на встречку. Там стоял полуприцеп.

Легковой автомобиль разбит, его водитель травмировал ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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