Резвый водитель под Череповцом зацепил обочину и врезался в полуприцеп

2 Июнь 19:36 2019-06-02T19:36:56+03:00

Автомобиль врезался в полуприцеп почти под прямым углом.

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ЧП произошло в Череповце.

Как сообщает портал Gorodche.ru в отделе ГИБДД Череповца, ДТП произошло в 13:15 у дома 24 по улице Любецкой.

28-летний водитель двигался на автомобиле «Мазда 6» по улице Любецкой в сторону Октябрьского проспекта.

Водитель зацепил поребрик справа, автоматически резко вывернул руль и ушел влево: автомобиль выскочил на встречку. Там стоял полуприцеп.

Легковой автомобиль разбит, его водитель травмировал ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU