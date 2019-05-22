Полковник пошел на обгон и убил четверых человек

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-22T13:03:18+03:00

За это ему назначили 4,5 года колонии

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В Вологде за смертельную аварию отправлен в колонию полковник вооруженных сил, убивший четверых человек. Страшное ДТП случилось 4 января под городом Соколом.

52-летний полковник ехал на «Вольво». На высокой скорости он вылетел на встречку. Там двигался «Ниссан», в котором от удара погибли 4 человека. Пассажир "Вольво" получил тяжелые травмы.

Выяснилось, что офицер не убедился в безопасности обгона и стал совершать маневр. Офицера судил вологодский гарнизонный военный суд. Он назначил виновнику страшной аварии 4,5 года колонии. Кроме того, ему запрещено управлять автотранспортом в течение 2,5 лет.

В суде были рассмотрены гражданские иски троих потерпевших. Полковник должен выплатить родственникам по 1,88 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Об этом сообщили в главном военном управлении Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU