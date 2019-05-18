В Вологде конфисковали нелегальный алкоголь

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-18T14:09:15+03:00

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В Вологде полиция борется с нелегальным алкоголем. 17 мая в областном центре было выявлено 274 единицы алкоголя - несколько коробок флаконов со спиртом .

Эта продукция продавалась незаконно. Всего из оборота было изъято около 68 литров спиртосодержащей жидкости. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Товар был конфискован, кроме того, на"предпринимателей" будет наложен штраф.

Как ранее сообщала "Комсомолка", дальнобойщик вез 5 канистр алкоголя, купленного по случаю. Автомобиль остановили на въезде на череповецкое предприятие. Алкоголь признан контрафактным и конфискован. На 31-летнего водителя составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU