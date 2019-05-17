Рецидивист с газовым ключом устроил махач в череповецком ночном клубе
Пьяный житель Вытегорского района затеял драку с прохожим в три часа утра
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В минувший четверг при входе в один известный ночном клубе города металлургов произошло ЧП: 28-летний уголовник угрожал газовым ключом прохожим и постетителям. Сотрудники Росгвардии приехали на вызов после срабатывания тревожной кнопки. Пострадавших полицейские не обнаружили. Буйный мужчина уже неоднократно привлекался по уголовным и административным правонарушениям к ответственности. Теперь на него составили еще и протокол о мелком хулиганстве: за это грозит штраф или арест до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU