В Бабаевском районе нашли в кювете автомобиль с мертвым водителем
Врачи должны назвать причину гибели пенсионера
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ДТП произошло накануне. Автомобиль нашли в кювете, водитель был мертв. ЧП случилось , 16 мая, около 14 часов в Бабаевском районе: на 46 километре автодороги Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское.
По предварительным данным, это автомобиль «Дэу Нексия», мужчина - местный житель 1947 года рождения. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Обстоятельства смерти и причины аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба областного Управления Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU