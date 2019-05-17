2019-05-17T12:12:56+03:00
Происшествия

Опасная профессия: коллектору вологжанин раскроил череп битой

Он умер в реанимации
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В Вологде 31-летний мужчина жестоко убил коллектора. По крайней мере, так ему представился незнакомец. Коллектор был бит битой, с травмой черепа он оказался в реанимации, где, но не выходя из комы, скончался. Ему было 40-лет.

ЧП случилось ночью 3 февраля этого года в квартире на Советском проспекте. Хозяин жилья был нетрезв, а к нему пришел за долгом незнакомец.

Под рукой вологжанина оказалась бита... Затем он сам вызвал скорую помощь.

Следствие не смогла установить связь погибшего с кредитными организациями. Погибший нигде не работал, по крайней мере, официально..

Уголовное дело расследовалось по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вологжанин находится под стражей, вскоре он предстанет перед судом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает областное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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