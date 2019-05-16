2019-05-16T15:37:52+03:00
Происшествия

Стали известны подробности - как младенец оказался на крыльце роддома

Папаша девочки нашелся спустя несколько дней
Иван Чухнин
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Как сообщала "Комсомолка", в Вологде на крыльце роддома был найден ребенок.

Как уточняет региональное управление Следственного Комитета РФ, инцидент произошел 11 мая. На крыльце родильного дома на улице Пирогова Вологды медики обнаружили младенца и в 13 час. 28 минут они позвонили в полицию.

Они сообщили, что на крыльце ими обнаружена девочка месячного возраста.

Обследование ребенка показало, что девочка здорова, накормлена и

одета по погоде. Ребенок был перевезен в детскую областную больницу.

Вечером этого дня мать ребенка обратилась в полицию, сообщив, что не может

найти дочь и ее отца 1978 г.р., которых оставила днем на прогулке неподалеку от роддома. Сама она направилась в магазин за коляской для дочери.

Разыскать сожителя вологжанки в тот день не удалось. Следователи обследовали жилищные условия семьи и провели осмотр места происшествия. При этом они настояли на госпитализации малыша и его полном обследовании. Мать при этом осталась в больнице при девочке.

В итоге только 15 мая мужчина - отец ребенка появился в полиции. Он рассказал, что не смог успокоить плачущего ребенка, поэтому принял решение оставить на крыльце роддома. После произошедшего он ушел из дома.

Так как мужчина заявился в полицию пьяным, его задержали.

Следователи СК России инициировали постановку семьи на учет и проведение с родителями профилактической работы. А действиям мужчины будет дана юридическая оценка.

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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