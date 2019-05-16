Вологодский папаша вернул младенца в роддом

Папаша вернул ребенка в роддом. Как сообщает пресс-служба УМВД области, он подбросил месячную девочку на крыльцо роддома, что в Вологде, на улице Пирогова.

Как оказалось, вологжанин остался приглядывать за новорожденной дочерью. Но затем произошло непредвиденное. Он взял сверток, оставил его на крыльце ближайшего роддома и, позвонив в дверь, спрятался. Потом он наблюдал, как из здания вышла медработник и забрала ребенка.

Как пояснили в УМВД области, инцидент произошел днем 12 мая. Девочке было около месяца - она родилась в начале апреля.

По предварительной версии, матери не было дома - она отправилась покупать коляску.

Отец, а он сожитель этой женщины, не знал, что делать с плачущим ребенком, не мог ее успокоить, вот и решил доверить младенца врачам. Те немедленно позвонили в полицию.

Следственно-оперативная группа выехала на место, но так и не смогла найти никаких следов или свидетелей.

Однако родители подкидыша были установлены через пару часов: женщина, вернувшись домой, написала заявление о пропаже ребенка.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сейчас ребенок находится в роддоме, ему ничего не угрожает. Но вернуть его в семью, поступившую с младенцем таким образом, никто не спешит. С обстоятельствами разбираются следователи. Будет ли возбуждено уголовное дело - мы узнаем в ближайшее время.