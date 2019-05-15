2019-05-15T17:00:39+03:00
Происшествия

Пенсионер переврнул автомобиль на крышу на вологодской дороге

Пострадало два человека
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария произошла 14 мая в 58 километрах от Кадуя в сторону населенного пункта Порог.

61-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2106. Он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Как выяснилось, гонщик был пьян и ехал без прав.

Пенсионер получил травмы, был травмирован и его пассажир – мужчина 1947 года рождения.

Обоим пенсионерам была оказана медпомощь, сообщает областное Управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын и два внука обокрали родную бабушку
Юноша с богатым прошлым слил топливо с КамАЗа
Стали известны подробности - как младенец оказался на крыльце роддома
В Соколе соседи вывели из горящей квартиры двух малышей
В вологодском университете появятся 50 дополнительных целевых мест на педагогические специальности
Молодого человека зарезали - он не хотел готовить еду для собутыльников
Стрелок из Бабаево остался на свободе
Гендиректор "РСК Микола" не платила зарплату и попала под статью
Череповецкий детский сад и заведующую оштрафовали за нарушения
Вологодская традиция: иномарка не уступила дорогу ВАЗ
В Кадуйском районе директриса устраивала на "теплые" места родственников
В Череповце пойманы велосипедные воришки
В центре Вологды в ДТП пострадал пятилетний малыш
Новый автобусный маршрут запустили в Вологде
Вологодского педофила, развратившего 3 школьниц, взяли под стражу
В Вологде начали перестройку Пионерского сквера
В Устюжне кузнец-алиментщик отправлен на обязательные работы
Тело утонувшего сокольчанина выловили из Сухоны
В центре Вологды автобус протаранил фургон с мороженым