Пенсионер переврнул автомобиль на крышу на вологодской дороге
Пострадало два человека
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Авария произошла 14 мая в 58 километрах от Кадуя в сторону населенного пункта Порог.
61-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2106. Он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.
Как выяснилось, гонщик был пьян и ехал без прав.
Пенсионер получил травмы, был травмирован и его пассажир – мужчина 1947 года рождения.
Обоим пенсионерам была оказана медпомощь, сообщает областное Управление ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU