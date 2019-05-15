Пенсионер переврнул автомобиль на крышу на вологодской дороге

15 Май 17:00 2019-05-15T17:00:39+03:00

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Авария произошла 14 мая в 58 километрах от Кадуя в сторону населенного пункта Порог.

61-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2106. Он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Как выяснилось, гонщик был пьян и ехал без прав.

Пенсионер получил травмы, был травмирован и его пассажир – мужчина 1947 года рождения.

Обоим пенсионерам была оказана медпомощь, сообщает областное Управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU