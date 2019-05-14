В ближайшую неделю на Вологодчине будет еще холоднее
Вторник обещает быть самым теплым днем из оставшихся на неделе
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Майские праздники принесли на Вологодчину солнечную погоду, однако в течение рабочей недели ситуация начала меняться. К среде метеорологи обещают похолодание по западной части региона до +1 градуса Цельсия, в остальных районах до +7.
Специалисты «Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предрекают вологжанам переменную облачность и дожди с грозами и сильным ветром 10-16 м/c.
ИСТОЧНИК KP.RU