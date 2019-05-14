Шок: из-за чемодана под машиной едва не эвакуировали школу в Великом Устюге
Тревога сегодня была объявлена в Великоустюгском районе.
В полицию поступил звонок: возле школы №4 была припаркована автомашина. Под ней находится подозрительный предмет.
На место немедленно прибыли сотрудники спецслужб. Планировалась срочная эвакуация учащихся и сотрудников учебного заведения.
Одновременно сотрудники изучили бесхозный предмет. Это оказался чемодан. Во время обследования его на предмет содержания в нем взрывчатки внезапно объявился хозяин. Он пояснил, что вчера вернулся из командировки, но не смог попасть в квартиру.
Жена, как сообщает информцентр "СМ", по личным причинам решила не пускать его за порог.
Чтобы не таскать с собой вещи, мужчина спрятал чемодан под машиной и отправился по своим делам.
Эвакуация школы была отменена в последний момент.
ИСТОЧНИК KP.RU