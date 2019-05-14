Мужчина на иномарке врезался во впереди идущую машину
Пострадала женщина
Один из водителей не рассчитал скорость движения.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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ДТП случилась 13 мая около 20:00 в Череповце.
«Фольксваген Поло» под управлением мужчины 1975 года рождения двигался по улице Раахе. Возле дома №60 он врезался в «Мицубиси Лансер», идущий впереди. За рулём находилась женщина 1978 года рождения.
В результате аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее доставили в больницу.
Как сообщает областная ГИБДД, за прошедшие сутки на Вологодчине произошло три аварии, в них пострадало трое человек.
Кроме того, зарегистрировано 45 ДТП с материальным ущербом.
ИСТОЧНИК KP.RU