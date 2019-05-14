2019-05-14T11:16:36+03:00
Происшествия

Мужчина на иномарке врезался во впереди идущую машину

Пострадала женщина
Иван Чухнин
Поделиться:
Один из водителей не рассчитал скорость движения.Один из водителей не рассчитал скорость движения.Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:

ДТП случилась 13 мая около 20:00 в Череповце.

«Фольксваген Поло» под управлением мужчины 1975 года рождения двигался по улице Раахе. Возле дома №60 он врезался в «Мицубиси Лансер», идущий впереди. За рулём находилась женщина 1978 года рождения.

В результате аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее доставили в больницу.

Как сообщает областная ГИБДД, за прошедшие сутки на Вологодчине произошло три аварии, в них пострадало трое человек.

Кроме того, зарегистрировано 45 ДТП с материальным ущербом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын и два внука обокрали родную бабушку
Юноша с богатым прошлым слил топливо с КамАЗа
Стали известны подробности - как младенец оказался на крыльце роддома
В Соколе соседи вывели из горящей квартиры двух малышей
В вологодском университете появятся 50 дополнительных целевых мест на педагогические специальности
Молодого человека зарезали - он не хотел готовить еду для собутыльников
Стрелок из Бабаево остался на свободе
Гендиректор "РСК Микола" не платила зарплату и попала под статью
Череповецкий детский сад и заведующую оштрафовали за нарушения
Вологодская традиция: иномарка не уступила дорогу ВАЗ
В Кадуйском районе директриса устраивала на "теплые" места родственников
В Череповце пойманы велосипедные воришки
В центре Вологды в ДТП пострадал пятилетний малыш
Новый автобусный маршрут запустили в Вологде
Вологодского педофила, развратившего 3 школьниц, взяли под стражу
В Вологде начали перестройку Пионерского сквера
Пенсионер переврнул автомобиль на крышу на вологодской дороге
В Устюжне кузнец-алиментщик отправлен на обязательные работы
Тело утонувшего сокольчанина выловили из Сухоны
В центре Вологды автобус протаранил фургон с мороженым