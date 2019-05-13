ООО"Леспром" оштрафовали за непредставленные документы

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-13T06:30:14+03:00

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В Череповце оштрафовали ООО «Леспром» - его признали виновным в бездействии, из-за которого стало невозможно провести мероприятия по государственному контролю.

Мировой суд установил, что 21 февраля 2019 года в ООО «Леспром» поступил запрос из Государственной инспекции труда. Ведомству были необходимы документы, которые были необходимы, чтобы проверить, как соблюдаются нормы трудового права.

Однако в установленный законом срок инспекция их не получила.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, которое было рассмотрено в суде.

Суд признал ООО «Леспром» виновным в административном правонарушении за бездействие и назначил административный штраф в 50 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU