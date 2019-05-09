2019-05-09T21:10:39+03:00
Общество

В 22:00 в Вологде пройдет праздничный салют

На Вологодскую область надвигается грозовой фронт
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21:00. Карта грозового фронта. http://ru.blitzortung.org21:00. Карта грозового фронта. http://ru.blitzortung.org
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Грозовой фронт приближается к Вологодской области. Напомним, в Москве ливень обрушился во время прохождения Бессмертного полка по Красной площади. Из-за погодных условий был отменен воздушный парад. Из-за порывов ветра ломались деревья.

Сейчас гроза бушует в Ярославской и Костромской областях.

Тем не менее в Вологде в 22:00 состоится праздничный салют. Как обещают организаторы, световое представление будет длиться более 4 минут.

Посмотреть его можно на площади Революции.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, фейерверк будет состоять из двух частей. Взрывы и вспышки в небе «расскажут» о войне, затем торжественные залпы «провозгласят» Победу.

Световое представление будет происходить на высоте 100 метров.

Салют организован совместно с сотрудниками полиции и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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