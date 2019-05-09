В 22:00 в Вологде пройдет праздничный салют
Грозовой фронт приближается к Вологодской области. Напомним, в Москве ливень обрушился во время прохождения Бессмертного полка по Красной площади. Из-за погодных условий был отменен воздушный парад. Из-за порывов ветра ломались деревья.
Сейчас гроза бушует в Ярославской и Костромской областях.
Тем не менее в Вологде в 22:00 состоится праздничный салют. Как обещают организаторы, световое представление будет длиться более 4 минут.
Посмотреть его можно на площади Революции.
Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, фейерверк будет состоять из двух частей. Взрывы и вспышки в небе «расскажут» о войне, затем торжественные залпы «провозгласят» Победу.
Световое представление будет происходить на высоте 100 метров.
Салют организован совместно с сотрудниками полиции и МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU