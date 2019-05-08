2019-05-08T11:54:42+03:00
Общество

Руководителям ветеранских организаций будут платить по 10 тысяч рублей в месяц

Зарплата омбусмена по делам пенсионеров не раскрывается
Иван Чухнин
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В регионе появится еще один высокопоставленный чиновник - уполномоченный по правам ветеранов и пенсионеров. Его зарплата не озвучивается, однако, есть все основания предполагать, что годовой доход его будет не менее 1 миллиона рублей - именно столько получают уполномоченные по правам человека и по правам детей. Эта должность будет введена с 1 июня 2019 года.

В тоже время "районные омбудсмены" - руководители районных и городских ветеранских организаций будут получать по 10 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, глава региона Олеге Кувшинников поручил ежегодно выплачивать по 100 тысяч рублей каждой городской и районной ветеранской организациям.

Выплаты должны начаться с июня 2019 года для 28 ветеранских организаций - по одной в каждом муниципалитете, сообщает пресс-служба губернатора области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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