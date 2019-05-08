Мошенник снял с чужой банковской карты почти 200 тысяч рублей
Почти 200 тысяч рублей украл телефонный мошенник у череповчанки. В майские праздники за помощью к череповецким полицейским обратилась 41-летняя горожанка. Днем ей на мобильник позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты незаконно списываются деньги.
Он заявил, что карту необходимо заблокировать. Для этого женщина должна назвать реквизиты карты и коды, которые поступят ей в СМС.
Она выполнила просьбу "банкира". После чего у нее со счета исчезли более 187 тысяч рублей.
Мошенник просто сменил пин-код карты.
Такая схема воровства обнулила не одну банковскую карту. Причем, как предупреждают полицейские, жертвами становятся не только пожилые люди.
ИСТОЧНИК KP.RU