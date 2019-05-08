Мошенник снял с чужой банковской карты почти 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-08T10:04:17+03:00

Всю информацию хозяйка карты сама передала ему по телефону

Изменить размер текста: A A

Почти 200 тысяч рублей украл телефонный мошенник у череповчанки. В майские праздники за помощью к череповецким полицейским обратилась 41-летняя горожанка. Днем ей на мобильник позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты незаконно списываются деньги.

Он заявил, что карту необходимо заблокировать. Для этого женщина должна назвать реквизиты карты и коды, которые поступят ей в СМС.

Она выполнила просьбу "банкира". После чего у нее со счета исчезли более 187 тысяч рублей.

Мошенник просто сменил пин-код карты.

Такая схема воровства обнулила не одну банковскую карту. Причем, как предупреждают полицейские, жертвами становятся не только пожилые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU