2019-05-07T14:36:20+03:00
Общество

В офисах Промсвязьбанка можно получить Георгиевскую ленточку

Банк присоединился к акции, которая пройдет в 90 странах мира
Иван Чухнин
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--Фото: материалы пресс-служб
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Промсвязьбанк присоединился к акции «Георгиевская ленточка». С 6 по 12 мая при совершении любой операции в офисах ПСБ клиенты могут получить оранжево-черную ленту.

Международная акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года. В преддверии 9 мая праздничную символику бесплатно раздают во всех регионах России. В прошлом году волонтеры раздали свыше 20 млн ленточек.

Георгиевская лента как знак отличия была учреждена еще в 1769 году для поощрения храбрости, мужества и верности отечеству. А в советские годы в продолжение традиций была учреждена Гвардейская лента, использовавшаяся при оформлении нагрудного знака «Морская гвардия», а также на краснофлотских бескозырках. Сейчас лента является частью «Ордена Святого Георгия» — высшей военной наградой Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего противника.

Напомним, в настоящее время акция «Георгиевская ленточка» проводится более чем в 90 странах мира и во всех регионах России силами тысяч Волонтеров Победы при координации Роспатриотцентра и при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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