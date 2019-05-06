Наказаны директора двух череповецких школ за драки учащихся

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-06T10:20:43+03:00

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Прокуратура Череповца заинтересовалась школами: в них двое учеников получили травмы во время драки.

Факты стали известными, так как родители этих школьников обратились в медучреждения, там были зафиксированы побои.

Прокуратурой была проведена проверка.

Выявились факты драк.

Вывод был сделан незамедлительно: учебные заведения не приняли мер по обеспечению безопасности подопечных. Школьная администрация была обвинена в бездействии.

Прокуратура вынесла представление в управление образования. И директора школ, где произошли ЧП, привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU