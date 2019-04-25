34-летний партенофил развращал 12-летнюю школьницу в соцсетях

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-25T11:51:19+03:00

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В Вологде вынесен приговор 34-летнему мужчине, который развращал 12-летнюю школьницу в соцсетях. Установлено, что в 2017 году он познакомился с девочкой на улице.

Затем они стали общаться в социальных сетях. При этом мужчина позволял себе писать непристойные сообщения.

Когда о действиях по отношению 12-летней девочки узнали родители, то рассказали об этом полиции.

В отношении 34-летнего партенофила возбудили уголовное дело по статье «Совершение развратных действий».

На днях его рассмотрел суд. Приговором суда растлителю назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор вступил в законную силу – сообщили в СУ СК РФ по ВО.

ИСТОЧНИК KP.RU