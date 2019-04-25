34-летний партенофил развращал 12-летнюю школьницу в соцсетях
В Вологде вынесен приговор 34-летнему мужчине, который развращал 12-летнюю школьницу в соцсетях. Установлено, что в 2017 году он познакомился с девочкой на улице.
Затем они стали общаться в социальных сетях. При этом мужчина позволял себе писать непристойные сообщения.
Когда о действиях по отношению 12-летней девочки узнали родители, то рассказали об этом полиции.
В отношении 34-летнего партенофила возбудили уголовное дело по статье «Совершение развратных действий».
На днях его рассмотрел суд. Приговором суда растлителю назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор вступил в законную силу – сообщили в СУ СК РФ по ВО.
ИСТОЧНИК KP.RU