В Вологодской области пенсионер убил человека и спрятал труп в подвале
Негостеприимный хозяин убил бомжа, а труп спрятал в подвале. Суд вынес ему приговор.
Убийство было совершено в Сямже год назад. Но труп обнаружили лишь спустя несколько месяцев.
Пенсионер и его 56-летний знакомый вместе пили, а потом хозяин дома схватил кувалду и ударил ей собутыльника по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Задержанный сообщил, что у его товарища нет дома, так что мужчина не захотел уходить - он улегся на диван.
Навязчивость возмутила хозяина дома и он убил его, сообщает региональное управление СК РФ.
Тело он спрятал в подвале под строительным и бытовым мусором.
Преступление было раскрыто. Убийца отправлен в колонию: с учетом возраста и состояния здоровья 71-летнему сямжанину назначили наказание в виде 6 с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU