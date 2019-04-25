2019-04-25T10:27:26+03:00
Происшествия

В Вологодской области пенсионер убил человека и спрятал труп в подвале

Его вычислили и осудили
Иван Чухнин
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Негостеприимный хозяин убил бомжа, а труп спрятал в подвале. Суд вынес ему приговор.

Убийство было совершено в Сямже год назад. Но труп обнаружили лишь спустя несколько месяцев.

Пенсионер и его 56-летний знакомый вместе пили, а потом хозяин дома схватил кувалду и ударил ей собутыльника по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Задержанный сообщил, что у его товарища нет дома, так что мужчина не захотел уходить - он улегся на диван.

Навязчивость возмутила хозяина дома и он убил его, сообщает региональное управление СК РФ.

Тело он спрятал в подвале под строительным и бытовым мусором.

Преступление было раскрыто. Убийца отправлен в колонию: с учетом возраста и состояния здоровья 71-летнему сямжанину назначили наказание в виде 6 с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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