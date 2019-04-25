2019-04-25T09:17:48+03:00
Происшествия

В Вологодской области горела еще одна деревня

Там сгорели три дома
Иван Чухнин
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В Вологодской области в деревне Старое Квасово Устюженского района произошел крупный пожар.

24 апреля там сгорели три дома.

Как сообщает ГУ МЧС Вологодской области, информация на пульт дежурного поступила около 4 часов дня.

На место прибыли пожарные машины. Как уточняют пожарные, первая машина прибыла в 15:55 - через 18 мин после получения сигнала, при удалённости 15 км.

Второе подразделение прибыло через 28 мин, оно находится в 23 км. К этому моменту огонь уже горел один жилой и один дачный, а также заброшенное здание бывшего магазина. Пожарные занимались тем, чтобы пламя не перекинулось на остальные дома, которых в деревне 45, в том числе 40 жилых. Это им удалось. .

Полностью потушить пожар удалось к половине седьмого вечера.

Три здания сгорели полностью.

Как выяснилось, собственник дома, с которого началось возгорание недавно выписался из-за инсульта из больницы, у него нарушена речь, так что внятно он ничего не мог пояснить.

Причиной ЧА называется неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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