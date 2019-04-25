В Вологодской области горела еще одна деревня
В Вологодской области в деревне Старое Квасово Устюженского района произошел крупный пожар.
24 апреля там сгорели три дома.
Как сообщает ГУ МЧС Вологодской области, информация на пульт дежурного поступила около 4 часов дня.
На место прибыли пожарные машины. Как уточняют пожарные, первая машина прибыла в 15:55 - через 18 мин после получения сигнала, при удалённости 15 км.
Второе подразделение прибыло через 28 мин, оно находится в 23 км. К этому моменту огонь уже горел один жилой и один дачный, а также заброшенное здание бывшего магазина. Пожарные занимались тем, чтобы пламя не перекинулось на остальные дома, которых в деревне 45, в том числе 40 жилых. Это им удалось. .
Полностью потушить пожар удалось к половине седьмого вечера.
Три здания сгорели полностью.
Как выяснилось, собственник дома, с которого началось возгорание недавно выписался из-за инсульта из больницы, у него нарушена речь, так что внятно он ничего не мог пояснить.
Причиной ЧА называется неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU