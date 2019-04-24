2019-04-24T15:18:44+03:00
Общество

Сокольские парни спасли пенсионерку из затопленного кессона

81-летняя жнщина находится под наблюдением врачей
Иван Чухнин
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Начальник сокольской полиции наградил героев.Начальник сокольской полиции наградил героев.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Соколе начальник полиции Игорь Староверов вручил Благодарственные письма двум юношам 16 и 17 лет.

Как сообщала "Комсомолка", они спасли женщину, которая не могла выбраться из затопленного кессона.

ЧП случилось 7 апреля в Соколе: пожилая женщина отправилась в кессон, что находится в гараже на улице Огородников.

В результате она упала в него и не могла самостоятельно выбраться. Некоторое время пенсионерка находилась в ледяной воде.

Услышав стоны, на помощь 81-летней сокольчанке пришли два юноши. Студенты Сокольского лесопромышленного техникума Сергей Куваев и Олег Абрамов буквально вытащили бабушку из ледяного капкана и вызвали скорую. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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