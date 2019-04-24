Стало известна дата похорон Евгения Островского

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-24T14:39:10+03:00

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Как сообщала "Комсомолка", в ночь с 23 на 24 апреля от сердечного приступа скончался преподаватель, известный радиоведущий Евгений Островский. Только что стало известно, когда состоится прощание.

Коллеги и друзья Евгения Борисовича распространили некролог, в котором, в частности, говорится, что Евгению Островскому недавно исполнился 51 год, он окончил факультет русского языка и литературы Вологодского педагогического института, три года работал преподавателем в родной школе № 2, с 1992 года стал ассистентом на кафедре литературы ВГПИ.

В 1999-м, завершив обучение в аспирантуре при Московском государственном открытом педагогическом институте, защитил диссертацию на тему «Вологодский свадебный фольклор (история, традиция, поэтика)».

В начале 2000-х в качестве руководителя программ и ведущего работал на радио «Премьер» в Вологде, в 2016-м вернулся к преподаванию.

"Несмотря на тяжелую болезнь, перенесенную в начале 2010-х годов, и сложную операцию, Евгений Борисович смог восстановиться, работал с полной отдачей сил, переживал за студентов и коллег, стремился к творческому общению и живому делу.

Мы всегда будем помнить Евгения Борисовича Островского как чуткого и общительного коллегу с разносторонними интересами, как человека, всегда готового прийти на помощь другому," - говорится в некрологе.

Прощание с Евгением Борисовичем состоится 26 апреля в 10:00 по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 53.

ИСТОЧНИК KP.RU