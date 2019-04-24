2019-04-24T09:15:54+03:00
Общество

В Вологде умер преподаватель ВГУ и журналист Евгений Островский

Об этом сообщила друг и коллега Елена Титова
Ольга КУЗНЕЦОВА
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Фото Елена Титова сделала ровно год назад.Фото Елена Титова сделала ровно год назад.
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В Вологде умер Евгений Островский - преподаватель филфака Вологодского государственного университета, журналист радио "Премьер", более известный как Евгений Лукашин.

На днях ему исполнился 51 год.

Многие вологжане участвовали в его судьбе: Евгению был поставлен страшный диагноз, требовалась срочная пересадка костного мозга. Совместными усилиями деньги были собраны, операция прошла успешно, он продолжил работу на радио и в фонде "Хорошие люди", который занимается помощью тежелобольным. .

О произошедшем сообщила на страничке "ВКонтакте" его коллега - Елена Титова: "Умер Женя Островский... Евгений Борисович Островский. Друг, одноклассник, однокурсник, коллега. Фото сделано в апреле прошлого года. Сказал - "Сделай мне подарок на день рождения! Почему-то очень хочу к Ольге Александровне Фокиной. Она мне напоминает мою маму..."

В университете подтвердили информацию. Евгений Борисович до последнего времени работал там преподавателем, несколько последних занятий он перенес из-за плохого самочувствия.

Выражаем соболезнование друзьям и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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