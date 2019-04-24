Ребенок на самокате выскочил под колеса череповецкой иномарки

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-24T13:52:14+03:00

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ДТП с участием ребенка произошло в Череповце. Авария случилась накануне, 23 апреля, в 18:15 на улице Суворова, 4.

44-летний водитель «Дэу Нексии» пересекал "зебру", когда под колеса ему выкатился девятилетний мальчика на самокате.

У ученика второго класса - открытый перелом ноги. Он был доставлен в Детскую городскую больницу, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU