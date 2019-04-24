В реке Сухоне потонул 41-летний вологжанин

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-24T08:29:56+03:00

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В Сухоне утонул 41-летний мужчина. ЧП случилось в Сокольском районе. Трагедия на воде произошла 23 апреля у деревни Рязанка.

Спасателям в 12.22 позвонил очевидец. Он сообщил, что на реке Сухоне перевернулась резиновая лодка, на борту которой было двое мужчин.

На место выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы, медики скорой помощи и полиция.

Из ледяной воды был спасен 53-летний мужчина. У него переохлаждение, он доставлен в районную больницу.

Его 41-летний спутник не обнаружен, сообщает группа «СоколИНФО» "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU