В реке Сухоне потонул 41-летний вологжанин
Его товарищу удалось спастись
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В Сухоне утонул 41-летний мужчина. ЧП случилось в Сокольском районе. Трагедия на воде произошла 23 апреля у деревни Рязанка.
Спасателям в 12.22 позвонил очевидец. Он сообщил, что на реке Сухоне перевернулась резиновая лодка, на борту которой было двое мужчин.
На место выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы, медики скорой помощи и полиция.
Из ледяной воды был спасен 53-летний мужчина. У него переохлаждение, он доставлен в районную больницу.
Его 41-летний спутник не обнаружен, сообщает группа «СоколИНФО» "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU