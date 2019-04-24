Родственники пропавшего Даниила Репина обратились к охотникам

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-24T08:09:41+03:00

Они надеются на их помощь

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В Вологодской области вскоре начнется весенняя охота. Родные пропавшего жителя Вологды 27-летнего Даниила Репина обратились к охотникам охотникам Вологодского района с просьбой о помощи.

"Согласно последним данным, Даниил Репин 11 января 2019

года примерно в 7 утра зашел на территорию частного

лесопильного предприятия, расположенного

Яковцево Вологодского района. Спрашивал, как выйти на шоссе,

упоминал газопровод (связан с местом его работы около Чебсары).

Сторож вывел его за территорию предприятия, за шлагбаум на

дорогу. Эта дорога ведет мимо Яковцево и "Крестьянского

подворья" в сторону деревни Широгорье, но есть и отворотка на деревню

Старое, в сторону трассы Новая Ладога. В данном районе Даниил

ориентировался плохо, мог потерять память. Мы, его

родные, очень надеемся на то, что ваши опыт, внимание,

наблюдательность, знание труднодоступных и опасных участков

будут способствовать установлению истины и проверке версии,

согласно которой Даниил сбился с пути и заблудился в этих местах.

Просим вас содействовать и распространению информации об

исчезновении этого человека, его приметах, указанных в

ориентировке.

Телефоны полиции: 02, 112, 102."

Напомним, родные,полиция, следователи, поисковики продолжают поиски пропавшего вологжанина Данила Репина. Он 10 января уехал на работу, на которой так и не появился. Полиция заявляла, что он не покидал города. Но спустя неделю родственники нашли его автомобиль с личными вещами - в Вологодском районе за Новым Источником. Чуть позже на записях камер наблюдения деревни Шеломово было видно, что он 11 января шел в сторону реки Тошни.

ИСТОЧНИК KP.RU