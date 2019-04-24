Родственники пропавшего Даниила Репина обратились к охотникам
В Вологодской области вскоре начнется весенняя охота. Родные пропавшего жителя Вологды 27-летнего Даниила Репина обратились к охотникам охотникам Вологодского района с просьбой о помощи.
"Согласно последним данным, Даниил Репин 11 января 2019
года примерно в 7 утра зашел на территорию частного
лесопильного предприятия, расположенного
Яковцево Вологодского района. Спрашивал, как выйти на шоссе,
упоминал газопровод (связан с местом его работы около Чебсары).
Сторож вывел его за территорию предприятия, за шлагбаум на
дорогу. Эта дорога ведет мимо Яковцево и "Крестьянского
подворья" в сторону деревни Широгорье, но есть и отворотка на деревню
Старое, в сторону трассы Новая Ладога. В данном районе Даниил
ориентировался плохо, мог потерять память. Мы, его
родные, очень надеемся на то, что ваши опыт, внимание,
наблюдательность, знание труднодоступных и опасных участков
будут способствовать установлению истины и проверке версии,
согласно которой Даниил сбился с пути и заблудился в этих местах.
Просим вас содействовать и распространению информации об
исчезновении этого человека, его приметах, указанных в
ориентировке.
Телефоны полиции: 02, 112, 102."
Напомним, родные,полиция, следователи, поисковики продолжают поиски пропавшего вологжанина Данила Репина. Он 10 января уехал на работу, на которой так и не появился. Полиция заявляла, что он не покидал города. Но спустя неделю родственники нашли его автомобиль с личными вещами - в Вологодском районе за Новым Источником. Чуть позже на записях камер наблюдения деревни Шеломово было видно, что он 11 января шел в сторону реки Тошни.
ИСТОЧНИК KP.RU